НБУ вводит новые названия для переводов: что изменится для покупателей и продавцов

НБУ рекомендует банкам и другим поставщикам платежных услуг использовать единые названия для основных операций в мобильных приложениях. Речь идет о кредитных и мгновенных кредитных переводах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).
Рекомендации разработали совместно с участниками рынка платежных услуг. Их цель - упростить взаимодействие между покупателями и продавцами при расчетах за товары и услуги.
В НБУ объясняют, что единые названия помогут пользователям быстрее договариваться о способе оплаты, правильно инициировать платеж и четко понимать, какую именно операцию они выполняют - как до перевода, так и после его завершения.
Регулятор советует использовать следующие формулировки:
Единые названия рекомендуют использовать:
При этом банки и платежные учреждения сами будут определять дизайн интерфейса и размещение соответствующих разделов.
Отдельно НБУ отмечает: учитывая важность быстрого зачисления средств, платежные сервисы должны обеспечить, чтобы опцию "мгновенный перевод на IBAN" или "мгновенный платеж на IBAN" было легко найти и однозначно выбрать среди других платежных операций.
Регулятор ожидает, что внедрение единых названий сделает платежные сервисы более понятными для пользователей и облегчит работу бизнеса с безналичными расчетами.
Кредитовый перевод - это стандартный банковский перевод средств с одного счета на другой, который инициирует сам плательщик. Такие операции обычно используют для оплаты товаров и услуг или перевода средств между людьми. Зачисление денег может длиться от нескольких минут до одного банковского дня, в зависимости от банка и времени проведения операции.
Мгновенный кредитовый перевод - это разновидность кредитного перевода, при котором средства поступают на счет получателя практически сразу, обычно в течение нескольких секунд. Такие платежи доступны круглосуточно и не зависят от банковского дня, что делает их удобными для срочных расчетов между покупателем и продавцом или быстрых переводов между физическими лицами.
Напомним, с лета 2025 года украинские банки снизили месячный лимит на денежные переводы до 100 тысяч гривен для большинства клиентов, включая карточные и IBAN-платежи. При этом ограничения не будут касаться людей с подтвержденными доходами и волонтеров, а для клиентов высокого риска лимит останется ниже.
РБК-Украина также писало, что денежные переводы и подарки между близкими родственниками в Украине не считаются доходом и не облагаются налогом. Такие платежи не нужно декларировать, а банковская тайна остается защищенной.