Общество Образование Деньги Изменения

НБУ вводит новые названия для переводов: что изменится для покупателей и продавцов

Фото: Переводы на IBAN в приложениях банков переименуют (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

НБУ рекомендует банкам и другим поставщикам платежных услуг использовать единые названия для основных операций в мобильных приложениях. Речь идет о кредитных и мгновенных кредитных переводах.

Зачем это нужно

Рекомендации разработали совместно с участниками рынка платежных услуг. Их цель - упростить взаимодействие между покупателями и продавцами при расчетах за товары и услуги.

В НБУ объясняют, что единые названия помогут пользователям быстрее договариваться о способе оплаты, правильно инициировать платеж и четко понимать, какую именно операцию они выполняют - как до перевода, так и после его завершения.

Какие названия рекомендует НБУ

Регулятор советует использовать следующие формулировки:

  • для обычного кредитового перевода - "перевод на IBAN" или "платеж на IBAN";
  • для мгновенного кредитового перевода - "мгновенный перевод на IBAN" или "мгновенный платеж на IBAN";
  • для отдельного раздела приложения - "Переводы".

Где именно должны отображаться названия

Единые названия рекомендуют использовать:

  • в меню платежных приложений;
  • при инициировании платежа и предоставлении согласия на его выполнение;
  • в выписках, истории операций и квитанциях;
  • в сообщениях получателю средств о зачислении денег.

При этом банки и платежные учреждения сами будут определять дизайн интерфейса и размещение соответствующих разделов.

Акцент на мгновенные переводы

Отдельно НБУ отмечает: учитывая важность быстрого зачисления средств, платежные сервисы должны обеспечить, чтобы опцию "мгновенный перевод на IBAN" или "мгновенный платеж на IBAN" было легко найти и однозначно выбрать среди других платежных операций.

Регулятор ожидает, что внедрение единых названий сделает платежные сервисы более понятными для пользователей и облегчит работу бизнеса с безналичными расчетами.

Что такое кредитный и мгновенный кредитный перевод

Кредитовый перевод - это стандартный банковский перевод средств с одного счета на другой, который инициирует сам плательщик. Такие операции обычно используют для оплаты товаров и услуг или перевода средств между людьми. Зачисление денег может длиться от нескольких минут до одного банковского дня, в зависимости от банка и времени проведения операции.

Мгновенный кредитовый перевод - это разновидность кредитного перевода, при котором средства поступают на счет получателя практически сразу, обычно в течение нескольких секунд. Такие платежи доступны круглосуточно и не зависят от банковского дня, что делает их удобными для срочных расчетов между покупателем и продавцом или быстрых переводов между физическими лицами.

Напомним, с лета 2025 года украинские банки снизили месячный лимит на денежные переводы до 100 тысяч гривен для большинства клиентов, включая карточные и IBAN-платежи. При этом ограничения не будут касаться людей с подтвержденными доходами и волонтеров, а для клиентов высокого риска лимит останется ниже.

РБК-Украина также писало, что денежные переводы и подарки между близкими родственниками в Украине не считаются доходом и не облагаются налогом. Такие платежи не нужно декларировать, а банковская тайна остается защищенной.

