Нові ліміти на перекази з карти на карту: які обмеження діятимуть вже з 1 червня

Банки України з 1 червня 2025 року знизять місячний ліміт на грошові перекази зі 150 до 100 тисяч гривень. Це стосується як карткових переказів, так і платежів за IBAN.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на меморандум банків.

Ліміти на вихідні перекази будуть діяти майже у всіх банках. До меморандуму про обмеження переказів приєднались 51 банк та дві небанківські фінансові компанії. За межами залишаються кілька банків, частка яких на ринку послуг фізичним особам та ФОПам близька до нуля.

Водночас для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишиться таким самим - 50 тисяч гривень на місяць.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Ліміти НБУ та добровільне обмеження банків

Національний банк встановив з 1 жовтня 2024 року ліміт на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі 150 тисяч гривень на місяць.

Після запровадження стало зрозуміло, що частина платіжного трафіку мігрувала в IBAN перекази.

У грудні 2024 року найбільші банки підписали меморандум та встановили ліміти за грошовими операціями для українців з 1 лютого 2025 року на рівні 150 тисяч гривень для клієнтів "середнього" і "низького" рівня ризику. Для клієнтів "високого" рівня ризику - 50 тисяч.

Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Фактично цей меморандум замінив обмеження НБУ, які втратили чинність з 1 квітня 2025 року.

Як збільшити ліміти

Банки України вже почали розсилати попередження про зниження лімітів з 1 червня. Якщо потрібно здійснювати перекази на більшу суму, банк просить надати документи, що підтверджують дохід або участь у волонтерській діяльності.

Документальне підтвердження доходів передбачає в т.ч. отримання документів/інформації в електронній формі, зокрема сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, та підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності.