Українцям пояснили, за які грошові перекази не треба платити податки
Українців часто цікавить, чи треба платити податки з переказів від батьків, дітей чи бабусі. Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев запевняє, що такі доходи не оподатковуються.
РБК-Україна із посиланням на Данила Гетманцева розповідає, чому грошові подарунки від родичів не обкладаються податками.
Грошові перекази між членами родини не підлягають оподаткуванню, декларуванню і не вважаються доходом. За словами Гетманцева, зростання кількості публікацій і постів про нібито нові податки на перекази між родичами не має підстав і лише нагнітає паніку.
Що потрібно знати про грошові перекази між родичами
Перекази між близькими родичами не оподатковуються. Мова йде про членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення: чоловіка, дружину, дітей, батьків, діда, бабу, братів, сестер, онуків. Відповідно до ст.174 Податкового кодексу України, такі перекази (у тому числі грошові подарунки) не підлягають декларуванню та оподаткуванню.
Поворотна фінансова допомога - це не дохід. Йдеться про випадки, коли людина бере у когось гроші в борг, а потім повертає їх.
Платіж сам по собі - не причина для декларування. Якщо людина отримала переказ, але він не є доходом (наприклад, це подарунок або борг), - закон не вимагає подавати декларацію чи сплачувати податки.
ДПС не має доступу до банківських рахунків. Нардеп наголосив, що податкова служба не може автоматично бачити рух коштів на рахунках українців, адже це захищено банківською таємницею.
"Процедура розкриття дуже складна. Скажімо, шахраї з банку Конкорд не дають її розкрити через суди вже два роки. А там втрати на мільярди", - додав він.
Скасування банківської таємниці не планується. За словами Гетманцева, ніхто не розглядатиме питання про спрощення доступу до рахунків українців, щонайменше до завершення реформи податкової системи і до кінця війни.
Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року в Україні ввели нові ліміти на грошові перекази з картки на картку для клієнтів без підтверджених доходів. Зокрема, для клієнтів "високої" групи ризику ліміт складе 50 тисяч гривень на місяць, для "середньої" та "низької" - 150 тисяч гривень (з 1 червня - 100 тисяч гривень). Для переказів понад ці суми потрібно буде підтвердити доходи. Ліміти не стосуються клієнтів, які можуть підтвердити свої доходи документально.
РБК-Україна також розповідало, що в різних банках в Україні діють різні ліміти на зняття готівки у банкоматах. Ми писали, скільки грошей можна отримати через різні банкомати.
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