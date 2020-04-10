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НБУ помітив припинення зростання цін на продукти

Новини » Фінансова криза 2020     10.04.2020 - 15:00
НБУ помітив припинення зростання цін на продукти
Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на лимони ще ростуть, а на овочі вже почали падати

Ціни на продукти харчування у період 3 по 9 квітня в цілому були стабільними. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

За даними моніторингу НБУ, який багато років відстежує пропозиції в онлайн-супермарекетах України, індекс цін за останній тиждень був нульовим.

Зокрема, послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку (+0,3%) та інші крупи. За останній тиждень ціни на овочі, у тому числі борщового набору (-1,6%), знизилися.

Також знизилися ціни на низку фруктів, за винятком лимонів (+8,0%), що відображає вплив меншого врожаю в Туреччині та високий попит на них, зазначили в НБУ.

"Водночас попит на товари особистого догляду залишається високим, що зумовлювало подальше зростання цін", - йдеться в повідомленні. За даними НБУ, туалетний папір подорожчав за тиждень ще на 1,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними моніторингу НБУ, ціни на продукти харчування у період з 27 березня по 2 квітня продовжили зростати. За даними НБУ, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли 4,2%. Найбільше подорожчали борошно і крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що ажіотажний попит на продукти і різке зростання цін в останні тижні був викликаний психологічними факторами і суттєво не вплине на показники інфляції.

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