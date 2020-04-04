Цены на цитрусовые, овощи и крупы значительно выросли в супермаркетах

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лидерами подорожания стали лимоны

Цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако за последнюю неделю темпы роста уменьшились. Об этом говорится в "Экономическом обзоре недели" Национального банка Украины.

По данным мониторинга НБУ, который много лет отслеживает предложения в онлайн-супермарекетах Украины, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.

В частности, цены на крупы гречневые выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю - на 3,8%).

Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю - на 7,4%), на апельсины - на 14,6 (за последнюю неделю - на 1,8%),

Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю - на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю - на 7,7%).

Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю - на 1,3%).

Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, и сужение предложения.

"Так рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - отметили в НБУ.

В обзоре отмечается, что к своеобразным "индикаторам кризиса" относятся гречневая крупа и туалетная бумага.

"Также значительно подорожали продукты "антисептики" - чеснок, лук, лимоны Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)", - добавили в НБУ.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что ажиотажный спрос на продукты и резкий рост цен в последние недели был вызван психологическими факторами и существенно не повлияет на показатели инфляции.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года.