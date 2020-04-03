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НБУ считает всплеск цен на продукты кратковременным

Новости » Финансовый кризис 2020     03.04.2020 - 14:00
НБУ считает всплеск цен на продукты кратковременным
Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Всплеск цен существенно не повлияет на инфляцию

Ажиотажный спрос на продукты и резкий рост цен в последние недели был вызван психологическими факторами и существенно не повлияет на показатели инфляции. Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Как отметил Чурий, всплеск цен на продукты питания отчасти был вызван тем, что в Украине были закрыты рынки. "В связи ажиотажным спросом мы видели, что цены значительно выросли", - сказал он.

По его словам, "этот рост будет краткосрочным, потому что был вызван психологическим фактором".

"Уже на сегодня мы видим, что ситуация постепенно улучшается и цены на те продукты, на которые выросли постепенно снижаются", - сообщил Чурий.

По его словам, на сегодня НБУ не рассматривает значительного влияния на инфляцию в связи с этим ажиотажным спросом, однако тщательно отслеживает ситуацию.

"Если будет повышение инфляции, это, безусловно, будет заложено в наш прогноз и наши действия относительно монетарной политики", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 29 марта снова изменил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год. Согласно прогнозу, инфляция ускорится до 11,7% (декабрь к декабрю).

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