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НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 миллиардов

Новости » Экономика     25.04.2020 - 16:32
НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 миллиардов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Данные получены во время проверок финмониторинга и соблюдения валютного законодательства

Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга - 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
  • валютного надзора - 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 млн долларов, 13,6 млн евро

Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства. Решение приняли после изменений в законодательство о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

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