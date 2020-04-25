НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 миллиардов

Данные получены во время проверок финмониторинга и соблюдения валютного законодательства
Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства. Решение приняли после изменений в законодательство о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.