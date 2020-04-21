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НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны

Новости » Экономика     21.04.2020 - 15:41
НБУ назвал количество случаев раскрытия банковской тайны
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

В НБУ обращались все правоохранительные органы

Национальный банк Украины (НБУ) в течение I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как значили в пресс-службе, предоставление доступа происходило по инициативе:

  • Генеральной прокуратуры - 4 раза;
  • Национальной полиции Украины - 9 раз;
  • Службы безопасности Украины - 5 раз;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины - 5 раз;
  • Государственной фискальной службы Украины - 9 раз;
  • Государственного бюро расследований - 4 раза.

Напомним, Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к веща и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства. Решение приняли после изменений в законодательство о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

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