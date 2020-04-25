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НБУ виявив підозрілі фінансові операції у банках більш ніж на 10 мільярдів

Новини » Економіка     25.04.2020 - 16:32
НБУ виявив підозрілі фінансові операції у банках більш ніж на 10 мільярдів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Дані отримані під час перевірок фінмоніторингу та дотримання валютного законодавства

Національний банк України (НБУ) в I кварталі 2020 року надавав правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:

  • перевірок з питань фінансового моніторингу - 6 листів із інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму понад 13,5 млрд грн;
  • валютного нагляду - 3 листи про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 111,2 млн доларів, 13,6 млн євро.

Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж I кварталу 2020 року надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства. Рішення ухвалили після змін до законодавства щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

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