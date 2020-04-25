НБУ виявив підозрілі фінансові операції у банках більш ніж на 10 мільярдів

Дані отримані під час перевірок фінмоніторингу та дотримання валютного законодавства
Національний банк України (НБУ) в I кварталі 2020 року надавав правоохоронним органам відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в прес-службі, ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Так, станом на 31 березня 2020 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
Водночас упродовж I кварталу 2020 року надіслано два повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж I кварталу 2020 року надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 36 разів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці у відповідність до норм законодавства. Рішення ухвалили після змін до законодавства щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.