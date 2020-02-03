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НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны

Новости » Экономика     03.02.2020 - 18:11
НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк выполнил норму нового закона, принятого парламентом

Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, Верховная рада 31 октября 2019 года внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.

Этим законом были внесены изменения, в частности, в статью 62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, которая содержит банковскую тайну.

"Государственные органы, определенные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить пор письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже, если их счета, открыты в других банках", - говорится в сообщении.

С этой целью Национальный банк привел нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления Национального банка Украины от 14.07.2006 № 267, в соответствие с законодательством.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк в течение 2019 года 155 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере

Напомним, в январе 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является летней дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году.

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