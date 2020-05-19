НБУ выступил против создания государственного "почтового" банка

Национальный банк Украины (НБУ) выступает против предложения народных депутатов позволить государственной "Укрпоште" предоставлять банковские услуги. Такая инициатива предусмотрена законопроектами №2788-д и №2788, которые сегодня может рассмотреть Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк выступает против принятия этих проектов закона и против создания государственного "почтового" банка", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Сегодня доля государства - 55%, НБУ совместно с правительством планируем ее уменьшить до 25% к 2025 году благодаря частичной приватизации госбанков.

"Расширение статуса "Укрпошты" - это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции", - говорится в сообщении.

Кроме того, это неконкурентно, "Укрпошта" окажется в привилегированном положении, если сравнить с теми же банками. Это также рискованно, поскольку "Укрпошта" не понимает реальной стоимости ведения банковского бизнеса, считают в НБУ.

"Поэтому мы призвали правительство и Верховную раду выразить общую позицию и отклонить эти законопроекты", - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что "Укрпошта" может предоставлять в сельской местности агентские услуги от имени банков. У "Укрпошты" широкая сеть, поэтому это было бы целесообразно для повышения финансовой инклюзии.

""Укрпошта" может работать в рамках нового платежного законодательства. Новая редакция закона "О платежных услугах" позволит почтовому оператору вести счета клиентов и обеспечивать расчеты, а также выпускать собственные платежные карты без участия банка", - подчеркнули в НБУ.

По данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению с началом года. Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 к 7884 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, тарифы АО "Укрпошта" на почтовые отправления по Украине с 1 января 2020 года выросли на 10-12,5%.