НБУ вводит в обращение обновленные банкноты 50 и 200 гривен

Фото: банкноты 50 и 200 гривен

Обновленные банкноты продолжают линию нового поколения гривны

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен и 200 гривен. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зайвенко, обновленная банкнота номиналом 50 гривен вводятся в обращение с 20 декабря 2019 года, а обновленная банкнота номиналом 200 гривен - 25 февраля 2020 года.

По его словам, по дизайну обновленные банкноты следуют банкноты нового поколения гривны номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. Они содержат основные изображения банкнот 50 и 200 гривен предыдущих образцов, имеют аналогичные размеры и подобную цветовую гамму.

По данным НБУ, обновленные банкноты получили усиленную защиту. В частности, улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменена и усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как отметили в НБУ, гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца на обновленные банкноты. Они смогут рассчитываться неограниченный период времени предыдущими банкнотами соответствующих номиналов.

Напомним, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение монету номиналом 5 гривен с 20 декабря 2019 года.