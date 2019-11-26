ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ водить в обіг оновлені банкноти 50 та 200 гривень

Новини » Економіка     26.11.2019 - 11:39
НБУ водить в обіг оновлені банкноти 50 та 200 гривень
Фото: банкноти 50 та 200 гривень

Оновлені банкноти продовжують лінію нового покоління гривні

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень та 200 гривень. Про це на брифінгу сказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зайвенко, оновлена банкнота номіналом 50 гривень вводяться в обіг з 20 грудня 2019 року, а оновлена банкноти номіналом 200 гривень - 25 лютого 2020 року.

НБУ водить в обіг оновлені банкноти 50 та 200 гривень

За його словами, за дизайном оновлені банкноти наслідують банкноти нового покоління гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вони містять основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.

За даними НБУ, оновлені банкноти мають посилений захист. Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Як зазначили в НБУ, громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 50 та 200 гривень попереднього зразка на оновлені банкноти. Вони зможуть розраховуватися необмежений період часу попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень з 20 грудня 2019 року.

НБУ анонсував введення в обіг монети номіналом 10 гривень НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 гривень
Новини України Національний банк Українимонеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся