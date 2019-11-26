НБУ водить в обіг оновлені банкноти 50 та 200 гривень

Фото: банкноти 50 та 200 гривень

Оновлені банкноти продовжують лінію нового покоління гривні

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень та 200 гривень. Про це на брифінгу сказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зайвенко, оновлена банкнота номіналом 50 гривень вводяться в обіг з 20 грудня 2019 року, а оновлена банкноти номіналом 200 гривень - 25 лютого 2020 року.

За його словами, за дизайном оновлені банкноти наслідують банкноти нового покоління гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Вони містять основні зображення банкнот 50 та 200 гривень попередніх зразків, мають аналогічні розміри та подібну кольорову гаму.

За даними НБУ, оновлені банкноти мають посилений захист. Зокрема, покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Як зазначили в НБУ, громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 50 та 200 гривень попереднього зразка на оновлені банкноти. Вони зможуть розраховуватися необмежений період часу попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень з 20 грудня 2019 року.