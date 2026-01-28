НБУ встановив курс злотого на рівні 12,19 гривень

Офіційний курс польського злотого на 29 січня становить 12,1918 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 28 січня).

bank.gov.ua

На готівковому ринку курс купівлі злотого зріс порівняно з попереднім днем на 4 копійки - до 11,73 гривень, а курс продажу на 5 копійок - до 12,2 гривень. З 1 січня ці курси зросли на 32 і 34 копійки відповідно.

Офіційний курс злотого з початку року зріс на 39 копійок (з 11,80 гривень).

Курс центробанку Польщі

Офіційний курс злотого до гривні, який встановлює Народний банк Польщі на 28 січня становить 0,0819 гривень. За період 15-28 січня офіційний курс злотого щодо євро майже не змінився і був на рівні 4,2 злотих за 1 євро. Щодо долара відбулася невелика девальвація національної валюти Польщі - з 3,62 до 3,50 злотих за 1 долар США.