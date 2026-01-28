UA

НБУ встановив курс злотого на рівні 12,19 гривень

Фото: Офіційний курс злотого становить 12,19 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України зупинив підвищення офіційного курсу злотого і на 29 січня встановив його на рівні попереднього дня 12,19 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 29 січня становить 12,1918 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 28 січня).

bank.gov.ua

На готівковому ринку курс купівлі злотого зріс порівняно з попереднім днем на 4 копійки - до 11,73 гривень, а курс продажу на 5 копійок - до 12,2 гривень. З 1 січня ці курси зросли на 32 і 34 копійки відповідно.

Офіційний курс злотого з початку року зріс на 39 копійок (з 11,80 гривень).

Курс центробанку Польщі

Офіційний курс злотого до гривні, який встановлює Народний банк Польщі на 28 січня становить 0,0819 гривень. За період 15-28 січня офіційний курс злотого щодо євро майже не змінився і був на рівні 4,2 злотих за 1 євро. Щодо долара відбулася невелика девальвація національної валюти Польщі - з 3,62 до 3,50 злотих за 1 долар США.

Нагадаємо, що протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень). На 28 січня курс злотого досяг рекордного значення - 12,19 гривень. 27 січня середній курс купівлі злотого становив 11,68 гривень, а курс продажу - 12,14 гривень.

Офіційний курс євро на 28 січня встановлено на рівні 51,23 гривні, що відповідає значенню попереднього дня, а курс долара - 42,77 гривень (-0,19 гривень).

