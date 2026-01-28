НБУ встановив курс злотого на рівні 12,19 гривень

Національний банк України зупинив підвищення офіційного курсу злотого і на 29 січня встановив його на рівні попереднього дня 12,19 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 29 січня становить 12,1918 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 28 січня).
На готівковому ринку курс купівлі злотого зріс порівняно з попереднім днем на 4 копійки - до 11,73 гривень, а курс продажу на 5 копійок - до 12,2 гривень. З 1 січня ці курси зросли на 32 і 34 копійки відповідно.
Офіційний курс злотого з початку року зріс на 39 копійок (з 11,80 гривень).
Офіційний курс злотого до гривні, який встановлює Народний банк Польщі на 28 січня становить 0,0819 гривень. За період 15-28 січня офіційний курс злотого щодо євро майже не змінився і був на рівні 4,2 злотих за 1 євро. Щодо долара відбулася невелика девальвація національної валюти Польщі - з 3,62 до 3,50 злотих за 1 долар США.
Нагадаємо, що протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень). На 28 січня курс злотого досяг рекордного значення - 12,19 гривень. 27 січня середній курс купівлі злотого становив 11,68 гривень, а курс продажу - 12,14 гривень.
Офіційний курс євро на 28 січня встановлено на рівні 51,23 гривні, що відповідає значенню попереднього дня, а курс долара - 42,77 гривень (-0,19 гривень).