ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Офіційний курс злотого досяг нового рекорду

Україна, Вівторок 27 січня 2026 17:30
UA EN RU
Офіційний курс злотого досяг нового рекорду Фото: Офіційний курс злотого становить 12,9 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України продовжує піднімати офіційний курс злотого, на 28 січня курс польської валюти встановлено на рівні 12,19 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 28 січня становить 12,1883 гривень за 1 злотий (+0,05 гривні порівняно з 27 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 39 копійок.

Офіційний курс злотого досяг нового рекордуbank.gov.ua

Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 27 січня зросли 2 копійки порівняно з 26 січня і становлять 11,68-12,14 гривень (купівля-продаж).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 35-39 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 27-28 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що на 28 січня офіційний курс долара знизився на 17 копійок порівняно з попереднім днем - до 42,96 гривень, а курс євро продовжує зростати і досягати максимумів. НБУ встановив офіційну вартість європейської валюти на 28 січня на рівні 51,23 гривень.

З 1 січня (49,79 гривень) офіційний курс євро зріс на 1,44 гривень. При цьому, курс долара знизився на 61 копійку. Він активно почав зменшуватися з 19 січня, з цього дня до 28 січня курс валюти США просів на 45 копійок.

Середні курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку з 1 по 27 січня зросли на 73-77 копійок - до 42,72-43,28 гривень (купівля-продаж). За цей період, вартість євро на цьому сегменті валютного ринку зросла на 1,30-1,32 гривень - до 50,71-51,44 гривень.

Офіційний курс злотого на 27 січня становив 12,13 гривень, що на 9 копійок більше за попередній день. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін