Офіційний курс злотого досяг нового рекорду

Національний банк України продовжує піднімати офіційний курс злотого, на 28 січня курс польської валюти встановлено на рівні 12,19 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс польського злотого на 28 січня становить 12,1883 гривень за 1 злотий (+0,05 гривні порівняно з 27 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 39 копійок.

bank.gov.ua

Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 27 січня зросли 2 копійки порівняно з 26 січня і становлять 11,68-12,14 гривень (купівля-продаж).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 35-39 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 27-28 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.