НБУ установил курс злотого на уровне 12,19 гривен

Национальный банк Украины остановил повышение официального курса злотого и на 29 января установил его на уровне предыдущего дня 12,19 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 29 января составляет 12,1918 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 28 января).
На наличном рынке курс покупки злотого вырос по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки - до 11,73 гривен, а курс продажи на 5 копеек - до 12,2 гривен. С 1 января эти курсы выросли на 32 и 34 копейки соответственно.
Официальный курс злотого с начала года вырос на 39 копеек (с 11,80 гривен).
Официальный курс злотого к гривне, который устанавливает Народный банк Польши на 28 января составляет 0,0819 гривен. За период 15-28 января официальный курс злотого по отношению к евро почти не изменился и был на уровне 4,2 злотых за 1 евро. По отношению к доллару произошла небольшая девальвация национальной валюты Польши - с 3,62 до 3,50 злотых за 1 доллар США.
Напомним, что на протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен). На 28 января курс злотого достиг рекордного значения -12,19 гривен. 27 января средний курс покупки злотого составил 11,68 гривен, а курс продажи - 12,14 гривен.
Официальный курс евро на 28 января установлен на уровне 51,23 гривны, что соответствует значению предыдущего дня, а курс доллара - 42,77 гривен (-0,19 гривен).