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НБУ возобновил продажу валюты на межбанке в крупных объемах

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Украина, Суббота 06 августа 2022 08:56
НБУ возобновил продажу валюты на межбанке в крупных объемах Фото: НБУ возобновил продажу валюты после недельного перерыва (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 1 по 5 августа 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 7,50 млн долларов и купил 490,38 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 482,88 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил продажу после перерыва, когда после повышения курса на 25% с 21 июля НБУ снова начал покупать валюту.

С начала года НБУ купил на межбанке 2 783,11 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15 532,06 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 12 748,95 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

НБУ возобновил продажу валюты на межбанке в крупных объемах

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июля 2022 года сократился на 416,77 млн долларов (на 1,8%) до 22 385,38 млн долларов. По сравнению с июнем (2 300,09 млн долларов) сокращение резервов замедлился в 5,5 раза.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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