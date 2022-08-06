НБУ возобновил продажу валюты на межбанке в крупных объемах

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 1 по 5 августа 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 7,50 млн долларов и купил 490,38 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 482,88 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил продажу после перерыва, когда после повышения курса на 25% с 21 июля НБУ снова начал покупать валюту. С начала года НБУ купил на межбанке 2 783,11 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15 532,06 млн долларов и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило 12 748,95 млн долларов и 1 678,14 млн евро.