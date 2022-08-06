НБУ відновив продаж валюти на міжбанку у великих обсягах

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 1 по 5 серпня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 7,50 млн доларів і купив 490,38 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 482,88 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив продаж після перерви, коли після підвищення курсу на 25% з 21 липня НБУ знову почав купувати валюту. З початку року НБУ купив на міжбанку 2 783,11 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15 532,06 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 12 748,95 млн доларів і 1 678,14 млн євро.