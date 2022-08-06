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НБУ відновив продаж валюти на міжбанку у великих обсягах

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Україна, Субота 06 серпня 2022 08:56
НБУ відновив продаж валюти на міжбанку у великих обсягах Фото: НБУ відновив продаж валюти після тижневої перерви (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 1 по 5 серпня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 7,50 млн доларів і купив 490,38 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 482,88 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив продаж після перерви, коли після підвищення курсу на 25% з 21 липня НБУ знову почав купувати валюту.

З початку року НБУ купив на міжбанку 2 783,11 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15 532,06 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 12 748,95 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

НБУ відновив продаж валюти на міжбанку у великих обсягах

Нагадавши, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів сповільнилося в 5,5 рази.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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Національний банк України
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