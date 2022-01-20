В НБУ увидели признаки стабилизации курса гривны

В Национальном банке Украины видят признаки стабилизации курса гривны к доллару. Однако полная стабилизация возможна только после военной деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Мы уже видим признаки стабилизации курс гривны. Вчера НБУ продавал валюту, но в очень небольших объемах, менее 20 млн долларов. Сегодня мы не делали интервенций вообще", - сказал он.

Лупин заявил, еще есть много положительных признаков, как рынок прошел турбулентность. "Во-первых, наличный рынок сильно не отдалялся от межбанковского валютного курса. Во-вторых, мы не фиксировали ни одного обращения относительно того, что нет долларов в кассе. То есть прошли на положительной ноте", - добавил он.

В то же время он считает, что полная стабилизация наступит только тогда, когда будет деэскалация. "Валютный рынок быстро стабилизируется", - сказал он и добавил баланс спроса и предложения согласно фундаментальным факторам сейчас в пользу гривны.