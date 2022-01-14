НБУ резко увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 330 млн долларов. При этом НБУ не покупал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Тем не менее, официальный курс доллара к гривне вырос за неделю на 1,6% до максимума за 9 месяцев. НБУ на 17 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны по сравнению с прошлой неделей (100 млн долларов) в 3,3 раза.

При этом за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.