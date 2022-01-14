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НБУ резко увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны

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Украина, Пятница 14 января 2022 18:10
НБУ резко увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны Фото: НБУ начал год с продажи валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 330 млн долларов. При этом НБУ не покупал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны по сравнению с прошлой неделей (100 млн долларов) в 3,3 раза.

Тем не менее, официальный курс доллара к гривне вырос за неделю на 1,6% до максимума за 9 месяцев. НБУ на 17 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар.

НБУ резко увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны

При этом за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

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