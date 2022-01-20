У НБУ побачили ознаки стабілізації курсу гривні

У Національному банку України бачать ознаки стабілізації курсу гривні до долара. Однак повна стабілізація можлива тільки після військової деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Ми вже бачимо ознаки стабілізації курс гривні. Вчора НБУ продавав валюту, але в дуже невеликих обсягах, менше 20 млн доларів. Сьогодні ми не робили інтервенцій взагалі", - сказав він.
Лупін заявив, ще є багато позитивних ознак, як ринок пройшов турбулентність. "По-перше, готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу. По-друге, ми не фіксували жодного звернення щодо того, що немає доларів в касі. Тобто пройшли на позитивній ноті", - додав він.
Водночас він вважає, що повна стабілізація наступить тільки тоді, коли буде деескалація. "Валютний ринок швидко стабілізується", - сказав він і додав баланс попиту і пропозиції згідно з фундаментальними факторами зараз на користь гривні.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 330,70 млн доларів.
Максимуму на міжбанку курс досяг 18 січня, коли він піднявся до рівня 28,50 гривень, після чого пішов вниз.
За даними НБУ, переважання попиту на валюту на початку 2022 року було викликано двома факторами. Перший геополітичний, другий - сезонний. Зокрема, в грудні Мінфін витратив 76 млрд гривень, частина цих коштів через деякий час пішла на валютний ринок.
НБУ бачив "агресивну" купівлю валюти лише з боку нерезидентів, які продали українські ОВДП та виходили з країни під впливом геополітичних факторів.