НБУ увеличил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины на текущей неделе продолжил покупать валюту на межбанковском рынке . На рынке наблюдается избыток валютных поступлений.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook .

"Избыток иностранной валюты на рынке позволил Национальному банку впервые за последние 2 месяца осуществить интервенции по покупке иностранной валюты на общую сумму 110 млн долларов, увеличив соответственно международные резервы НБУ, которые сейчас составляют 27,5 млрд долларов", - написал он.

Таким образом, с начала текущей недели НБУ купил еще 70 млн долларов, поскольку на минувшей неделе Нацбанк официально сообщал о покупке 40 млн долларов.

Как отметил Данилишин, на наличном валютном рынке продолжает доминировать предложение иностранной валюты. С начала июня банки приобрели у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме на сумму свыше 70 млн долларов, а с начала года - более 1,3 млрд долларов, сообщил он.