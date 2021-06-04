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НБУ вышел на межбанк с покупкой долларов впервые за 2,5 месяца

Новина українською →
Украина, Пятница 04 июня 2021 18:17
НБУ вышел на межбанк с покупкой долларов впервые за 2,5 месяца Фото: Национальный банк Украины вышел на межбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 мая - 4 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов. При этом он не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил интервенции на межбанке после двухмесячного перерыва с начала апреля. А в последний раз НБУ продавал валюту на межбанке в середине марта.

Выход НБУ на межбанк связан с резким укреплением курса гривны на межбанке. За последнюю неделю курс доллара упал с 27,50 до 27,25 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 230,5 млн долларов и продал 70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 260,5 млн долларов.


НБУ вышел на межбанк с покупкой долларов впервые за 2,5 месяца

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) разработал новую институциональную стратегию НБУ до 2025 года. Это дорожная карта для активизации поддержания макростабильности и экономического роста в стране.

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