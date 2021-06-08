Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,09 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,1800 - 27,2000 грн/доллар, евро 33,0753 - 33,0996 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3734 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 июня установлен на таком уровне: 27,1923 гривен за 1 доллар (-0,0991 грн). При этом курс доллара на 7 июня составляет 27,2914 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.