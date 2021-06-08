НБУ збільшив купівлю надлишку валюти на міжбанку

Національний банк України на поточному тижні продовжив купувати валюту на міжбанківському ринку. На ринку спостерігається надлишок валютних надходжень.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
"Надлишок іноземної валюти на ринку дозволив Національному банку вперше за останні 2 місяці здійснити інтервенції з купівлі іноземної валюти на загальну суму 110 млн доларів, збільшивши відповідно міжнародні резерви НБУ, які наразі становлять 27,5 млрд доларів", - написав він.
Таким чином, з початку поточного тижня НБУ купив ще 70 млн доларів, оскільки на минулому тижні Нацбанк офіційно повідомляв про купівлю 40 млн доларів.
Як зазначив Данилишин, на готівковому валютному ринку продовжує домінувати пропозиція іноземної валюти. З початку червня банки придбали в населення іноземної валюти у готівковій та безготівковій формі на суму понад 70 млн доларів, а з початку року - понад 1,3 млрд доларів, повідомив він.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 травня - 4 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. Таким чином, НБУ відновив інтервенції на міжбанку після двомісячної перерви з початку квітня.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар.