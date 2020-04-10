НБУ увеличил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла до 283,2 млн долларов по сравнению с 248,0 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 857,7 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 935,4 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы.

При этом Национальный банк 8 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.