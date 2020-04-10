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Курса доллара снижается на межбанке

Новости » Экономика     10.04.2020 - 10:45
Курса доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1700 - 27,2000 грн/доллар, евро 29,7565 - 29,7840 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3685 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,1700

27,2000

EUR/UAH

29,7565

29,7840

RUB/UAH

0,3678

0,3685

Курса доллара снижается на межбанке

Напомним, 8 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 29,7733 - 29,8061 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (+0,0633 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет 27,1965 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк 8 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Как отметили в пресс-службе НБУ в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

В пресс-службе добавили, что НБУ, как и ранее, не собирается вводить административные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке. "Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - говорится в сообщении.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

НБУ на 10 апреля повысил официальный курс доллара Курс доллара снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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