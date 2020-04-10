Курса доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1700 - 27,2000 грн/доллар, евро 29,7565 - 29,7840 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3685 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1700 27,2000 EUR/UAH 29,7565 29,7840 RUB/UAH 0,3678 0,3685

Напомним, 8 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 29,7733 - 29,8061 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (+0,0633 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет 27,1965 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк 8 апреля продал на межбанке 44,5 млн долларов, поскольку спрос снова превышал предложение, а курс гривны колебался вокруг отметки 27,3 гривен за доллар.

Как отметили в пресс-службе НБУ в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк.

В пресс-службе добавили, что НБУ, как и ранее, не собирается вводить административные ограничения и продолжит последовательную политику на валютном рынке. "Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - говорится в сообщении.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.