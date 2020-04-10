НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

Національний банк України протягом тижня 6-10 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 327,70 млн доларів і продав 44,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, чиста купівля зросла до 283,2 млн. доларів порівняно з 248,0 млн доларів тижнем раніше.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1 857,7 млн доларів і продав на 2 793,1 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чистий продаж валюти Нацбанком склала 935,4 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви.

При цьому Національний банк 8 квітня продав на міжбанку 44,5 млн доларів, оскільки попит знову перевищував пропозицію, а курс гривні коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.