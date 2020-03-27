НБУ сократил продажу валюты для поддержания гривны более чем в 10 раз

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Рынок балансируется без участия НБУ

Национальный банк Украины в течение недели 23-27 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 76,80 млн долларов, что в 13,5 раза меньше, чем неделей ране (1038,00 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1282,00 млн долларов и продал на 2748,60 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1466,60 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий 27 марта заявил, что ситуация на валютном рынке Украины улучшается, а НБУ значительно сократил продажу валюты.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что Национальный банк Украины не планирует менять свою политику на межбанковском валютном рынке, которая состоит в сглаживании чрезмерных колебаний.