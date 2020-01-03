НБУ упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП

Банк сможет закрыть пустой счет без каких-либо документов
Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, теперь в случае прекращения физическим лицом-предпринимателем предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:
Кроме того, банки смогут самостоятельно заверять доверенность физического лица-предпринимателя без нотариуса. Так, уполномоченному работнику банка предоставляется право заверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, если она составляется в банке в присутствии владельца счета и доверенных лиц.
Кроме того, НБУ постановлением от 27.12.2019 № 162 урегулировал ряд вопросов, касающихся:
Напомним, что все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN с 1 ноября 2019 года.
Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.