НБУ спростив процедуру закриття банківських рахунків ФОПів

Банк зможе закрити рахунок без коштів без будь-яких документів
Національний банк України (НБУ) спростив порядок закриття банківських поточних рахунків фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили в прес-службі, відтепер у разі припинення фізичною особою-підприємцем підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше:
Крім того, банки зможуть самостійно посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця, що не потребуватиме використання послуг нотаріуса. Так, уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб.
Крім того, НБУ постановою від 27.12.2019 № 162 врегулював низку питань, що стосуються:
Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.
Як повідомляло РБК-Україна, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.