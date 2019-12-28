НБУ изменил тарифы на перевод денег

Для большинства платежей тариф не вырастет
Национальный банк Украины (НБУ) меняет тарифную политику в отношении системы электронных платежей (СЭП) и водит с 24 марта 2020 года новые тарифы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, изменения происходят из-за того, что апреля 2020 года запланирован переход СЭП на расширенный регламент работы в формате 23/7 (впоследствии - 24/7).
В следующем году Национальный банк:
НБУ внедрит тарифы только на две услуги: абонентское обслуживание заказчика в СЕП:
Обработка электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, которая будет зависеть от суммы платежа:
Как отметили в НБУ, для подавляющего большинства клиентов выполнение платежей через СЭП фактически не подорожает. Поскольку платежи в СЭП на сумму до 5 000 грн составляют более 75% от объема всех платежей, то для трех четвертей всех платежей тариф не изменится.
Напомним, в сентябре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Концепцию расширенного регламента работы Системы электронных платежей НБУ, согласно которой система будет работать в круглосуточном режиме.
Отметим, через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины. В структуре платежей СЭП 91 % по количеству и на 46 % по сумме составляют клиентские платежи. При этом 96 % общего количества платежей составляют платежи на сумму до 100 тыс. грн.