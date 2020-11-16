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НБУ упростил получение пенсий через "Укрпошту"

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Решение позволит почтовым операторам бесперебойно обеспечивать выплаты при отсутствии автоматизации в их отделениях.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, теперь работник оператора почтовой связи при выплате на сумму от 5 тысяч до 30 тысяч гривен для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными в выплатных документах и бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах.

"Выплатные документы должны быть оформлены надлежащим образом, и храниться в течение сроков, определенных законом о финансовом мониторинге", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин упростил открытие счетов для выплаты пенсий. постановлением вводится политика единого обращения в вопросе назначения пенсий. Теперь достаточно одного визита в Пенсионный фонд, который уже подаст заявление для открытия счета в банке.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

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Новости Украины Национальный банк УкраиныУкрпочтапенсии