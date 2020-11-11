Кабмин упростил открытие счетов для выплаты пенсий

Фото: гривны (пресс-служба НБУ)

Вводится политика одного обращения

Кабинет министров внес изменения в некоторые нормативные акты относительно социальных выплат. Документ одобрен для упрощения безналичных расчетов и распространения практики их применения среди получателей пенсий, пособий и страховых выплат.

Постановление принято на заседании правительства 11 ноября.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, постановлением вводится политика единого обращения в вопросе назначения пенсий.

"Как это было раньше. Надо было идти в Пенсионный фонд, потом в банк для открытия счета, потом ждать, потом опять в банк", - рассказал он.

По его словам, теперь достаточно одного визита в Пенсионный фонд, который уже подаст заявление для открытия счета в банке.

Документом упрощается процедура открытия текущих счетов получателям пенсий и денежной помощи. Постановление вводит возможность открытия уполномоченными банками таких счетов по желанию получателей по обращениям органов Пенсионного фонда, органов социальной защиты населения.

Также актом устанавливаются единые требования к банкам, через которые будет проводиться выплата пенсий, пособий и выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен. Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.