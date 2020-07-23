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НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов

Киев, Четверг 23 июля 2020 14:13
НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По сравнению с апрельским прогнозом ожидания улучшились на 2,6 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2020 года на уровне 29,9 млрд долларов. В апреле НБУ ожидал объем на уровне 27,2 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно прогнозу НБУ, что в 2021-2020 годах вырастут до 32,7 млрд долларов.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июня 2020 года вырос на 12,4% (на 3,10 млрд долларов) и 1 июля составил 28,5 млрд долларов.

В апреле 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.

Согласно апрельскому прогнозу, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов в течение этого года и последующих лет.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

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