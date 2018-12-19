НБУ улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

За счет кредитов МВФ, Всемирного банка и ЕС резервы увеличатся до 20 млрд грн

Национальный банк ожидает увеличения международных резервов Украины на конец 2018 года до 20 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, резервы вырастут за счет новой программы Международного валютного фонда SBA объемом 2,8 млрд СПЗ (около 3,9 млрд долларов), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долларов, которую одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансирования от Европейской комиссии объемом 1 млрд евро.

"Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долларов на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

МВФ прогнозирует размер резервов Украины на конец 2018 году на уровне 18,8 млрд долларов, на конец 2019 года - 19,5 млрд долларов, на конец 2020 года - 20,9 млрд долларов.

По данным НБУ, международные резервы Украины за ноябрь 2018 года выросли на 5,8% или на 974,5 млн долларов до 17,711 млрд долларов.