Международные резервы Украины за ноябрь выросли почти на 1 млрд долларов

Международные резервы выросли до 17,711 млрд долларов
Международные резервы Украины за минувший месяц выросли на 5,8% или на 974,5 млн долларов - до 17,711 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Нацбанка.
Сообщается, что международные резервы увеличились после привлечения средства правительством и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке:
Кроме того, на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) в сумме 50,4 млн долларов (в эквиваленте).
По состоянию на 1 декабря 2018 года объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Напомним, по состоянию на 1 ноября международные резервы составляли 16 млрд 737 млн долларов.
По оценке МВФ, Украине необходимо достичь резервов на 30 млрд долларов.