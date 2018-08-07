НБУ: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS

Рожкова подчеркнула, что упрощение системы налогообложения - еще один мировой тренд

У Украины нет иного пути, кроме как следовать плану действий BEPS - плану действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила в интервью "Интефакс-Украина".

Она отметила, что исторически украинский бизнес структурировался в низконалоговых юрисдикциях, в частности из-за экономической и политической нестабильности и высокой налоговой нагрузки.

"У Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS. Исторически наш бизнес структурировался в низконалоговых юрисдикциях, и тому миллион причин - десятилетия экономической и политической нестабильности, запутанная правовая система, высокая налоговая нагрузка", - сказала Рожкова.

По ее словам, в настоящее время необходимо найти подход к работе с "тихими гаванями".

"Но сегодня, когда мировой тренд развернулся, необходимо им воспользоваться и тоже найти подход к работе с "тихими гаванями". В одиночку бороться тяжело, вместе с миром - проще", - добавила представитель нацрегулятора.

Рожкова подчеркнула, что при этом важно позаботиться и о комфорте для бизнеса. По ее словам, есть три важных условия, которые способствуют уплате налогов на настоящей родине бизнеса.

"Это - понятная и приемлемая нагрузка, качественное администрирование, а также простота уплаты налогов, чтобы все осуществлялось в электронной форме, а не год необходимо собирать все чеки и бумажки, затем полгода их заполнять, нанимать аудитора для проверки заполненного, сдавать это и затем еще полгода отвечать на письма и запросы налоговой. Упрощение системы налогообложения - это еще один мировой тренд, поскольку исчезают все лазейки, когда можно чем-то манипулировать", - сказала замглавы НБУ.

Рожкова заявила, что сопротивление плану BEPS усложнит работу украинского бизнеса за границей. Она отметила, что в случае бездействия Украина может остаться "на обочине".

"Банковская тайна, в классическом ее понимании уже умирает: глобализация, взаимопроникновение, финансовые технологии - все это стирает границы между странами. Мы можем ничего не делать, но тогда останемся на обочине", - отметила замглавы нацрегулятора.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, НБУ приветствует подписание Украиной конвенции MLI- Многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения. После ратификации конвенции Верховной радой Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта плана действий BEPS.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова 23 июля в Британии подписала многостороннюю конвенцию MLI (Multilateral Instrument). Подписав и ратифицировав конвенцию MLI, Украина получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые существующие конвенции об избежании двойного налогообложения.