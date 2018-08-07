НБУ: Україна не має іншого шляху, як слідувати плану дій BEPS

Рожкова підкреслила, що спрощення системи оподаткування - ще один світовий тренд

В України немає іншого шляху, окрім як слідувати плану дій BEPS - плану дій ОЕСР з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування. Про це перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова повідомила в інтерв'ю "Інтефакс-Україна".

Вона зазначила, що історично український бізнес структурувався у низькоподаткових юрисдикціях, зокрема через економічну і політичну нестабільність та високе податкове навантаження.

"В України немає іншого шляху, як слідувати плану дій BEPS. Історично наш бізнес структурувався у низькоподаткових юрисдикціях, і тому мільйон причин - десятиліття економічної та політичної нестабільності, заплутана правова система, високе податкове навантаження", - сказала Рожкова.

За її словами, на даний час необхідно знайти підхід до роботи з "тихими гаванями".

"Але сьогодні, коли світовий тренд розвернувся, необхідно їм скористатися і теж знайти підхід до роботи з "тихими гаванями". Поодинці боротися важко, разом зі світом - простіше", - додала представник нацрегулятора.

Рожкова підкреслила, що при цьому важливо подбати і про комфорт для бізнесу. За її словами, є три важливих умови, які сприяють сплаті податків на справжній батьківщині бізнесу.

"Це - зрозуміле і прийнятне навантаження, якісне адміністрування, а також простота сплати податків, щоб все здійснювалося в електронній формі, а не рік необхідно збирати всі чеки і папірці, потім півроку їх заповнювати, наймати аудитора для перевірки заповненого, здавати це і потім ще півроку відповідати на листи і запити податкової. Спрощення системи оподаткування - це ще один світовий тренд, оскільки зникають всі лазівки, коли можна чимось маніпулювати", - сказала заступник голови НБУ.

Рожкова заявила, що опір плану BEPS ускладнить роботу українського бізнесу за кордоном. Вона зазначила, що в разі бездіяльності Україна може залишитися "на узбіччі".



"Банківська таємниця, в класичному її розумінні вже вмирає: глобалізація, взаємопроникнення, фінансові технології - все це стирає межі між країнами. Ми можемо нічого не робити, але тоді залишимося на узбіччі", - зазначила заступник голови нацрегулятора.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, НБУ вітає підписання Україною конвенції MLI- Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази і виведенню прибутку з-під оподаткування. Після ратифікації конвенції Верховною радою Україна зможе виконати два з чотирьох пунктів мінімального стандарту плану дій BEPS.

В.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова 23 липня у Британії підписала багатосторонню конвенцію MLI (Multilateral Instrument). Підписавши і ратифікувавши конвенцію MLI, Україна отримує можливість одночасного внесення змін в усі або деякі існуючі конвенції про уникнення подвійного оподаткування.