НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,8%. В январе НБУ прогнозировал рост экономики также на уровне на 4,2%.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 4,0% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4,0% (ранее ожидался рост на 4,0%).

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.