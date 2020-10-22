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НБУ сохранил прогноз падения экономики Украины

Киев, Четверг 22 октября 2020 14:14
НБУ сохранил прогноз падения экономики Украины
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прогноз НБУ хуже ожиданий правительства

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохранен на уровне 6,0%.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году ожидается восстановительный рост на 4,2% (в июле НБУ прогнозировал 4,0%).

НБУ сохранил прогноз падения экономики Украины

Как сообщало РБК-Украина, в июле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году с 5,0 до 6,0%.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Отметим, в октябре Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,2%. Согласно макропрогнозу правительства, экономика Украины сократится в 2020 году на 4,8%.

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