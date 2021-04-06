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Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 15:50
Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ Фото: МВФ прогнозирует слабый рост экономики Украины (www.imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 6,0%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,3%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (пронноз МВФ - на 4,2%).

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 6,0%. По сравнению с январем прогноз улучшен на 0,5 п.п. (с 5,5%)

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8%. В 2023 году ожидается рост на 4,0%.

Напомним, в октябре 2020 года МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%.

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