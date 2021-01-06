Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины

Фото: Всемирный банк (www.worldbank.org)

Экономика Украины упадет глубже и восстановится медленнее, чем в целом по миру

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 3,0%. Прогноз улучшен по сравнению с октябрем, когда рост ВВП ожидался на уровне 1,5%.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за январь 2021 года.

При этом прогноз падения экономики Украины на 2020 год сохранен на уровне на 5,5%.

Как и прежде, Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины вырастет на 3,1% в 2022 году.

Таким образом, падение экономики Украины в 2020 году буде более значительным, чем в целом по миру, а восстановление в 2021 году более медленным, чем рост мирового ВВП.

Как сообщало РБК-Украина, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мировой экономки в 2021 году с 4,2% до 4,0%. Прогноз падения в 2020 году улучшен с 5,2% до 4,3%.

Напомним, в октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%, что на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%). Всемирный банк ожидал более медленного восстановления экономики Украины - на 1,5% в 2021 году (ранее ожидался рост на 3,0%).