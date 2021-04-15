Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 29,8 млрд долларов. В январе НБУ ожидал объем на уровне 30,7 млрд долларов.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами усиливает способность правительства поддержать экономику во время кризиса и будет способствовать прохождению пика долговых выплат осенью. Благодаря этому сотрудничеству международные резервы Украины в 2021-2023 годах будут находиться на достаточно высоком уровне - от 29 до 30 млрд долларов", - сказал он.

Как отметил Шевченко, НБУ ожидает дальнейшего прогресса Украины в переговорах с МВФ.

Согласно прогнозу НБУ, в 2022 году резервы сократятся до 29,3 млрд долларов (ранее ожидалось 29,7 млрд долларов). В 2023 году резервы составят 29,1 млрд долларов (ранее ожидалось 29,1 млрд долларов).

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение марта 2021 года сократился на 1,5 млрд долларов - до 27 млрд долларов. С начала года резервы сократились на 2 млрд долларов.

В январе Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2021 года до 30,7 млрд долларов.

Отметим размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3,8 млрд долларов. На 1 января 2021 года размер резервов составил 29,1 млрд долларов и достиг максимума за восемь лет.