НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 29,8 млрд доларів. У січні НБУ очікував обсяг на рівні 30,7 млрд доларів.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з прогнозом НБУ, у 2022 році резерви скоротяться до 29,3 млрд доларів (раніше очікувалося 29,7 млрд доларів). У 2023 році резерви становитимуть 29,1 млрд доларів (раніше очікувалося 29,1 млрд доларів).

Як зазначив Шевченко, НБУ очікує подальшого прогресу України у переговорах з МВФ.

"Співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами посилює здатність уряду підтримати економіку під час кризи і сприятиме проходженню пік боргових виплат восени. Завдяки цій співпраці міжнародні резерви України у 2021-2023 роках будуть знаходитися на досить високому рівні - від 29 до 30 млрд доларів", - сказав він.