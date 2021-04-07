ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина за месяц потеряла еще 1,5 млрд долларов резервов

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 13:08
Украина за месяц потеряла еще 1,5 млрд долларов резервов Фото: Национальный банк обнародовал даннные о потере резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение марта 2021 года сократился 1 508,42 млн долларов (на 5,3%). На 1 апреля размер резервов составил 27 034,76 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Украина за месяц потеряла еще 1,5 млрд долларов резервов

С начала года резервы сократились на 2098,13 млн долларов (на 7,20%).

Украина за месяц потеряла еще 1,5 млрд долларов резервов

Как отметили в прес-службе НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долларов. В частности 570,5 млн долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций, 325,2 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ. В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долларов.

Кроме того, в марте было уплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долларов.

Также в марте произошла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долларов.

Напомним, в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 30,7 млрд долларов. В октябре прошлого года НБУ ожидал объем на уровне 29,5 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины резервы
NEWS
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину