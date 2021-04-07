Украина за месяц потеряла еще 1,5 млрд долларов резервов
Размер международных резервов Украины в течение марта 2021 года сократился 1 508,42 млн долларов (на 5,3%). На 1 апреля размер резервов составил 27 034,76 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
С начала года резервы сократились на 2098,13 млн долларов (на 7,20%).
Как отметили в прес-службе НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долларов. В частности 570,5 млн долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций, 325,2 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ. В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долларов.
Кроме того, в марте было уплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долларов.
Также в марте произошла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долларов.
Напомним, в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2021 года на уровне 30,7 млрд долларов. В октябре прошлого года НБУ ожидал объем на уровне 29,5 млрд долларов.
Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.