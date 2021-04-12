Дополнительные 2,7 млрд долларов от МВФ могут пойти в резервы Украины, - Шевченко
Инициатива МВФ о дополнительной эмиссии на 650 млрд долларов направлена на обеспечение ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов фонда. Украина сможет получить около 2,73 млрд долларов.
Об этом написал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.
"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)", - отметил он.
По его данным, это позволит улучшить показатель композитного критерия МВФ достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.
Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение марта 2021 года сократился на 1,5 млрд долларов - до 27 млрд долларов.