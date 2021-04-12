ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дополнительные 2,7 млрд долларов от МВФ могут пойти в резервы Украины, - Шевченко

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 13:07
Дополнительные 2,7 млрд долларов от МВФ могут пойти в резервы Украины, - Шевченко Фото: Кирилл Шевченко ждет 2,7 млрд долларов от МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инициатива МВФ о дополнительной эмиссии на 650 млрд долларов направлена на обеспечение ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов фонда. Украина сможет получить около 2,73 млрд долларов.

Об этом написал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов (ЗВР)", - отметил он.

По его данным, это позволит улучшить показатель композитного критерия МВФ достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%.

Дополнительные 2,7 млрд долларов от МВФ могут пойти в резервы Украины, - Шевченко

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложения до июня 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение марта 2021 года сократился на 1,5 млрд долларов - до 27 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины резервы МВФ
NEWS
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине