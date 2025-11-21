ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ трохи підвищив курс злотого на 24 листопада

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 16:56
UA EN RU
НБУ трохи підвищив курс злотого на 24 листопада Курс злотого знизився до 11,47 гривні (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс польського злотого на 24 листопада. Порівняно з показником, встановленим на 21 листопада, вартість польської валюти знизилася на 1 копійку і тепер становить 11,47 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,4704 гривні за один злотий.

НБУ трохи підвищив курс злотого на 24 листопада

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку польський злотий, навпаки, ослаб. Якщо 20 листопада обмінні пункти в середньому купували його по 11,29 гривні і продавали по 11,65 гривні, то 21 листопада котирування знизилися.

Середня ціна купівлі польської валюти впала до 11,13 гривні, а продажу - до 11,57 гривні. У підсумку за добу злотий подешевшав на 16 і 8 копійок відповідно.

З початку листопада польський злотий в Україні поступово зміцнювався, додавши близько 5 копійок. У перший день місяця його оцінювали в 11,42 гривні, тоді як зараз його вартість трохи вища. Якщо порівнювати з початком року, зростання виявилося ще відчутнішим: 1 січня 2025-го злотий коштував 10,25 гривні, тобто за рік його ціна збільшилася більш ніж на 12% - на 1,22 гривні.

Нацбанк формує курс гривні до злотого щодня, враховуючи рух котирувань пари злотий-долар на польському ринку. Одночасно регулятор скоригував і офіційний курс американської валюти: долар подорожчав на 11 копійок і 24 листопада буде встановлений на рівні 42,2672 гривні.

Євро також продемонстрував зростання. На 24 листопада офіційний курс становить 48,7045 гривні, що на 19 копійок вище за показник, зафіксований 21 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках Курси валют
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті