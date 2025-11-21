ua en ru
НБУ підвищив курс долара на 24 листопада

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 16:25
НБУ підвищив курс долара на 24 листопада Курс долара підвищився на 11 копійок (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Вартість валюти США збільшилася на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 24 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2672 гривні за 1 долар.

З початку року долар подорожчав на 24 копійки: 1 січня 2025 року він коштував 42,02 грн. Від початку листопада зростання американської валюти становило 29 копійок - у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

Курс долара і євро на 24 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 24 листопада встановлено на позначці 48,7045 гривні. Європейська валюта також подорожчала: порівняно з 21 листопада її вартість підвищилася на 19 копійок.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 20 листопада курс на момент закриття торгів становив 42,21-42,24 гривня/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 19 листопада курс американської валюти зріс на 13 копійок.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 19 листопада підвищився на 6 копійок. Американська валюта в середньому коштує 42,37 гривні. Євро, тим часом подешевшало на 12 копійок. На готівковому ринку його середній курс становить 49,03 гривні.

Прогноз курсу долара

За оцінкою директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси, у листопаді гривня зберігатиме стійкість, і помітних коливань курсу долара не передбачається.

За його словами, розмови про можливу різку девальвацію перебільшені, оскільки регулятор утримує ситуацію під контролем. "Суттєвих коливань не очікується, оскільки обсяг валютних резервів залишається достатнім", - прогнозує експерт.

