НБУ немного повысил курс злотого на 24 ноября

Украина, Пятница 21 ноября 2025 16:56
Курс злотого понизился до 11,47 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс польского злотого на 24 ноября. По сравнению с показателем, установленным на 21 ноября, стоимость польской валюты снизилась на 1 копейку и теперь составляет 11,47 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 ноября 2025 года установлен на уровне 11,4704 гривны за один злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке польский злотый, наоборот, ослаб. Если 20 ноября обменные пункты в среднем покупали его по 11,29 гривны и продавали по 11,65 гривны, то 21 ноября котировки снизились.

Средняя цена покупки польской валюты упала до 11,13 гривны, а продажи - до 11,57 гривны. В итоге за сутки злотый подешевел на 16 и 8 копеек соответственно.

С начала ноября польский злотый в Украине постепенно укреплялся, прибавив около 5 копеек. В первый день месяца его оценивали в 11,42 гривны, тогда как сейчас его стоимость немного выше. Если сравнивать с началом года, рост оказался еще более ощутимым: 1 января 2025-го злотый стоил 10,25 гривны, то есть за год его цена увеличилась более чем на 12% на 1,22 гривны.

Нацбанк формирует курс гривны к злотому ежедневно, учитывая движение котировок пары злотый–доллар на польском рынке. Одновременно регулятор скорректировал и официальный курс американской валюты: доллар подорожал на 11 копеек и 24 ноября будет установлен на уровне 42,2672 гривны.

Евро также продемонстрировал рост. На 24 ноября официальный курс составляет 48,7045 гривны, что на 19 копеек выше показателя, зафиксированного 21 ноября.

